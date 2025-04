Primeras palabras de Jessica Bueno tras saber que Miriam Gurutze, ex de Jota Peleteiro, va a '¡De viernes!'

Hoy, viernes 11 de abril, Gloria Camila regresa a la televisión para dar una entrevista en ' ¡De viernes! ', pero el programa también contará con la presencia de Miriam Gurutze, la mujer con la que Jota Peleteiro se comprometió tras haber roto con Jessica Bueno . Su nombre salió varias veces en el último programa porque el empresario contó que su ex le había mandado un mensaje hacía pocos días diciéndole que era buen padre y porque reconoció que, pese a haberle pedido matrimonio, le había sido infiel.

'Europa Press' le ha preguntado a Jessica Bueno qué opina de este paso adelante de Miriam Cruz y la modelo ha decidido no pronunciarse sobre el tema, declarando: "Es algo que ya he zanjado, no quiero entrar en eso". Pero sí que ha dejado claro que estará presente en '¡De viernes!' porque trabaja como colaboradora en los debates que hace el programa acerca de 'Supervivientes' en calidad de exconcursante.