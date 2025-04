Gloria Camila concede una entrevista a '¡De viernes!' este 11 de abril a las 22.00 h. en Telecinco y nos hablará de su tiempo alejada de los medios. Además, rompe su silencio sobre la situación de su familia y cómo ha abordado los conflictos que le han rodeado: "Creo que me he mantenido firme y recta, en mi sitio para poder sostener todo porque, si no, se hubiese desbordado mucho más".