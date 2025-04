Jota Peleteiro se defiende atacando a Jessica Bueno

El exmarido de la modelo cree que Jessica "quiere destruirme"

Jota Peleteiro aclara de una vez si le fue infiel a Jessica Bueno: "Que juzgue quien quiera"

Jessica Bueno y Jota Peleteiro conceden de nuevo una entrevista a ‘De viernes’ tras acudir ambos por separado al programa para dar su versión de lo ocurrido dentro de su matrimonio. El exfutbolista no duda en atacar a la madre de sus hijos asegurando que Jessica está "obsesionada con destruirme", unas palabras que no han sentado nada bien a la modelo, que no pierde detalle de la entrevista muy cerca del plató.

Jota ha sido el primero en entrar en plató para despejar todas las dudas. La presentadora no ha dudado en preguntarle sobre los hijos que tienen en común y cómo es Jessica como madre. “Jessica es una madre que quiere mucho a sus hijos, que les da mucho cariño y no es mala madre. Lo que creo que pasa ahora mismo es que se está olvidando un poco de sus hijos y está obsesionada con destruir al padre, que no tiene sentido”, detalla Jota Peleteiro.

Jota Peleteiro se pronuncia en 'De Viernes' sobre las actitudes de Jessica Bueno como madre

"Me parece bajuno y de muy mal gusto que intente dañar la imagen de una persona con eso". El exfutbolista desmiente todas las palabras de Jessica Bueno, quien acusaba a su exmarido de no estar pendiente de sus hijos al nacer con frases como "durante la primera semana, apenas lo cogió". "Como padre, doy el 100% con los niños. Me encanta porque me divierto con ellos y ella siempre ha necesitado ayuda porque, cualquier día que la chica no podía estar en casa, hacía volar a su madre".