Gloria Camila Ortega regresa a Telecinco y lo hace por todo lo alto, con una entrevista en el programa ‘¡De viernes!’ que no va a dejar a nadie indiferente y en la que hablará de todo y de todos. Ana María Aldón, Kiko Jiménez, José Ortega Cano… No habrá nombre que no salga en su aparición estelar y llega dispuesta a aclarar todos sus frentes.