La que fuera archienemiga de Yurena por la canción 'No cambié' ha dejado atrás momentos muy difíciles y que la hiceron venirse por completo abajo. Loly Álvarez ha visto muy de cerca peligrar su vida tras diagnosticarle una grave enfermedad coronaria y también ha conocido y vivido en su propia piel lo que es la traición por parte de un ser querido. En concreto, de su exmarido Ronnie.

"Me he enamorado de una persona maravillosa", decía públicamente acerca de Belinda, una de las mujeres de las que se enteró de esta traición y con la que ahora ha visto colmada su felicidad con la llegada de Benjy. "Hoy mi inmensa alegría a mí nuevo hijo, mí pequeño Benjy que me ha robado el corazón nada más verlo. Ya somos familia numerosa", ha escrito para dar la bienvenida a su nuevo perro.