El actor Patrick Schwarzenegger , hijo de Arnold Schwarzenegger , ha confesado que ni siquiera su prometida, Abby Champion , sabía del controvertido giro argumental que protagoniza en la tercera temporada de ' The White Lotus '. Durante su aparición en 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon', el actor de 31 años reveló cómo logró mantener en secreto la impactante escena de incesto entre su personaje, Saxon Ratliff, y su hermano menor en la ficción, Lochlan, interpretado por Sam Nivola .

La insistencia de Champion se centraba en averiguar qué pasaba con su personaje. “Me decía: ‘Tienes que decirme quién muere’. Y yo: ‘¡No te lo puedo decir! He firmado mi vida. Mike (White, el creador de la serie) me despediría’”, recordó el actor.

Pero la modelo no se rindió fácilmente, “Entonces me decía: ‘Vale, solo dime: ¿Te lías con alguien?’ Y yo: ‘Cariño, tú conoces The White Lotus. No puedo darte esa información’. Insistía: ‘¿Te lías con alguien?’. Le dije que sí. Entonces preguntó: ‘¿Con quién? ¿Con qué chicas?’. Y yo: ‘¡No te lo puedo decir!’”.