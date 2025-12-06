Álex Aragonés 06 DIC 2025 - 04:00h.

El pesebre tradicional celebra su 26ª edición y este año evoca los movimientos pacifistas de los años 60

El árbol de ganchillo más alto de Cataluña, "mucho más que una decoración de Navidad" en Salou: "Es el resultado de un año de trabajo"

Compartir







TarragonaEl pesebre es un elemento que adorna los hogares españoles por Navidad, aunque algunos municipios también optan por hacer su propia versión en el exterior. Es el caso de Vila-seca (Tarragona), donde cada año su playa se convierte en un atractivo gracias a su imponente belén de arena.

Un total de diez artistas internacionales con décadas de experiencia en el mundo de la escultura efímera de arena, hielo y nieve son los encargados de dar forma a las esculturas para obtener un pesebre diferente año tras año, consiguiendo un resultado sorprendente para los visitantes.

Desde escultores de Bélgica, Irlanda, Italia y Países Bajos a Letonia, Chequia y Cataluña ya han participado en varias ocasiones en la creación de este tipo de belén, donde las esculturas ocupan una superficie de 400 metros cuadrados y se han utilizado 350 metros cuadrados de arena para su construcción.

PUEDE INTERESARTE La Navidad en el puerto de Barcelona: las golondrinas harán rutas nocturnas por primera vez en 137 años

Esta tradición despierta el interés de grandes y pequeños desde 1999, cuando se puso en marcha la iniciativa que no ha faltado a su cita desde entonces. De este modo, la localidad catalana celebra este año la 26ª edición, con unos trabajos para dar forma a las monumentales esculturas de arena que finalizan este sábado 6 de diciembre.

"Evoca a los movimientos pacifistas de los años 60"

"Este año hemos apostado por un pesebre de grandes dimensiones que permita realzar al máximo la belleza y el impacto visual de las esculturas, y por una temática que evoca a los movimientos pacifistas de los años 60, con la voluntad de fomentar valores como el respeto, la libertad y la paz" , ha explicado Lluïsa Clavé, presidenta del Patronato Municipal.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por su parte, Núria Vallverdú, coordinadora del proyecto, ha puesto de relieve la importancia de este pesebre como "una tradición única en la península, capaz de combinar arte efímero, comunidad y turismo familiar".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Una Navidad con 100 actos

Otro elemento destacado de las fiestas será, como cada año, la presencia de los emisarios reales en jaimas y en la Oficina Mágica . Las jaimas reales recogerán cartas los días 13 en la Pineda y 14 en la Plana, mientras que la Oficina Mágica del Castell abrirá los días 20, 21, 26, 27 y 28 de diciembre.

Sobre los actos relacionados con los Reyes Magos, el alcalde de Vila-seca destacó "el papel vital del voluntariado durante todas las fiestas en los diversos actos programados", añadiendo que "éste es un programa de continuidad pero también de creatividad".

En el caso de la felicitación de Navidad con el encendido del árbol y el tradicional caldo de Navidad, tendrá lugar el jueves 18 de diciembre en la plaza de la Iglesia y, dos días más tarde, el 20 de diciembre, el Mag Albert & The Bliss actuarán en el espectáculo de magia y danza “Los Colores de la Navidad” en la Bodega de Vila-seca.

Entre los actos más queridos por la ciudadanía se encuentra también el baño de San Silvestre , que este año celebra su 30 aniversario. Se hará el 31 de diciembre al mediodía en el Parque del Pinar de Peluquet, consolidado como uno de los momentos más emblemáticos y festivos de fin de año.

El mismo día, por la tarde, llegará el Home dels Nassos , que recorrerá las calles de la villa y saludará a la ciudadanía desde el balcón de la Casa Consistorial antes de dar paso a la celebración de Fin de Año , con la fiesta joven en el Pabellón Municipal de Deportes a partir de la una de la madrugada.

La programación incluye también los actos culturales y tradicionales que marcan el calendario festivo. Este año, los Pastorets celebran 125 años de representaciones en el municipio y ofrecerán diversas funciones los días 25, 27, 28 y 29 de diciembre, así como versiones infantiles los días 3 y 4 de enero, y una gala especial con actores y actrices de distintas etapas.

Otro clásico de las fiestas es el concierto de Sant Esteve, que tendrá lugar el 26 de diciembre en el Auditorio Josep Carreras con la Coral Nova Unió y la Orquesta Händel del Conservatorio Municipal de Música.