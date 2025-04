Sofía Suescun reacciona a las palabras de Gloria Camila destapando lo que hizo antes de ir a 'Supervivientes'

El actual novio de Sofía Suescun y Gloria Camila estuvieron saliendo durante algún tiempo y fue precisamente gracias a esta relación como Kiko Jiménez se dio a conocer públicamente. Tras unos años de idas y venidas, Kiko Jiménez ponía fin a la relación explicándole a Gloria que ya no sentía lo mismo: "Me dijo que lo nuestro ya no era igual, pero realmente estaba con otra, apareció con ella al día de dejarme", explicaba Gloria refiriéndose a Sofía Suescun.