No obstante, el haber vivido este doloroso duelo junto a él ha hecho que cambie su forma de ser. "Me he vuelto muy miedosa a consecuencia de tener un familiar que ha estado en eso", confiesa. De hecho, ella asegura que desde entonces está todo el rato pendiente e intentando que no haya nada que pueda hacerle recaer. Pero lo importante, al fin y al cabo, es su fuerza de voluntad: "La ganas que tenga una persona que quiera salir de eso es importante y José tenía todas las ganas del mundo".