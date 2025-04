Gloria Camila cuenta por primera vez un sorprendente detalle de su adopción: "Iban solo a por mi hermano"

Gloria Camila ha recordado emocionada cómo fue pasar de un orfanato en Colombia a vivir con una gran familia en una casa de La Moraleja: "Mi hermano y yo lo teníamos todo con mis padres"

Gloria Camila ha concedido una entrevista en '¡De viernes!' y ha recordado cómo vivió siendo solo una niña la repentina muerte de su madre, Rocío Jurado

Gloria Camila se pronuncia sobre la demanda contra su ex, Kiko Jiménez: "Es una persona muy dañina"

Tras más de un año alejada del foco mediático, Gloria Camila Ortega se sienta en una nueva entrega de '¡De viernes!' y lo hace con su primera entrevista en televisión. Santi Acosta es el encargado de conversar con la hija de Rocío Jurado en la que sin duda será su entrevista más sincera. Gloria Camila habla alto y claro sobre la relación que mantiene con toda su familia, cuenta los episodios más duros de su vida y desvela cuál es su vínculo actual con los Mohedano.

Tal y como comprobábamos en el avance de la entrevista, Gloria Camila habla por primera vez sin tapujos sobre la relación de su padre, el que fuera torero José Ortega Cano, con Ana María Aldón: "Si no gusta, lo siento. Pero es mi opinión. Tenemos que aceptar de dónde somos y quiénes somos. Igual que yo sé que soy 'hija de', ella es 'mujer de' o 'exmujer de".

La emocionante adopción de Gloria y su hermano José Fernando

Pero si hay un episodio que sin duda ha marcado la vida de la joven ese es sin duda el día en el que sus padres aparecieron en el orfanato de Colombia en el que estaban creciendo. José Fernando tenía seis años y Gloria solo tres añitos:

"La historia real es que iban en busca de un niño, pero cuando llegan al orfanato se enteran de que ese niño tiene una hermana pequeña con una diferencia de tres años y mis padres deciden que no nos van a separar, deciden que yo voy en el pack y que nos adoptan a los dos. De hecho yo creo que tuve todavía mucha más suerte porque yo no estaba ni en su pensamiento. Gané unos padres y además me quedé con mi hermano de sangre, no podía pedir nada más".

Desde aquel momento, la vida para Gloria Camila dio un giro de 180 grados y pasó a convertirse en una de las niñas más conocidas de nuestro país. Su vida se complicó un poco más cuando descubrió en el colegio que era adoptada, pero poco tiempo después recibiría el mazazo más grande de su vida, la muerte de su madre:

"Yo de pequeña he sido muy feliz, he estado en una familia muy unida, fue un cambio muy radical pasar de un orfanato a una familia tan grande y a vivir en la casa de La Moraleja que era increíble (...) Mi madre ante todo era madre, era muy maternal y cuidaba de todos nosotros. Cuando le diagnostican el cáncer a mi madre a mí me meten en una burbuja, intentan hacérmelo lo más ameno posible manteniéndome ocupada con los estudios, actividades... Mi madre fallece cuando yo tengo diez años. A mí me llevaron a casa, fue una tía mía la que me contó al despertarme que mi madre se había ido al cielo, que ahora mi madre era una estrella. Mi familia intentó que yo no me enterara de las cosas tan de golpe, yo no fui al tanatorio ni al funeral, pero cuando fueron pasando los días y ella no estaba empecé a entender lo que había pasado".

"Me perdieron el respeto por no ser hija biológica"