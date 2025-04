Carmen Alcayde es una explosión de emociones. En ‘Supervivientes’ está viviendo la experiencia al máximo y si no la vemos llorar a lágrima viva, la vemos revolcarse por el suelo, movida por su extrema intensidad.

Eso sí, hay que destacar que en su vida personal es igual de apasionada y que lo vive todo con los mismos sentimientos, algo que no dudó en reconocer Charli, su actual pareja , en su primera entrevista conjunta en el plató de ‘¡De viernes!’

Hay que recordar que la presentadora y su chico se sacan más de dos décadas de diferencia y que, aunque esto no suponga un problema para ellos, sí que fue algo que provocó una reacción de lo más llamativa en los hijos de ella.

Así fue como se lo dijo a ellos. “Cuando vi que la cosa iba en serio, se lo fui diciendo uno a uno. El chico, Edu, me dijo que qué bien, que mejor un joven que un señor mayor y aburrido”, explicó ella, desatando las risas todos los que estaban en plató y dejando claro que, como no puede ser otra manera, para nadie de su círculo era un problema esa diferencia de veintidós años entre ella y su chico.