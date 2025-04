Cuando Carmen llegaba a la Palapa, descubría que Laura Madrueño le estaba esperando. Sobre la mesa se encontraba el peluche que le regalaron sus hijos, y dos cajas misteriosas. La primera contenía una pizza que podría haber disfrutado ella sola y sin límite de tiempo pero que la superviviente rechazaba entre gritos y lágrimas: "¡No me lo creo, yo quería una pizza! Es imposible, no me la pienso tomar, ni aunque me pusieras 15. ¡No puedo, no puedo!".