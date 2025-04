Así es el imperio inmobiliario de Carlos III por toda Europa valorado en 20.000 millones

Clarence House es el lugar en el que Carlos III pasa más tiempo, algo totalmente de su elección, pues el monarca británico cuenta con varias propiedades entre las que podría escoger su residencia . Este ha sido el hogar que ha compartido con su esposa los últimos 20 años y lo reformaron a su gusto, por lo que no es extraño que sea donde más cómodo se encuentre, también desde que fue coronado Rey.

Carlos III ha querido que su reinado le represente como persona y no solo como monarca, por eso desde el principio ha cambiado algunos detalles para que se adecuen más a su manera de pensar y ver el mundo. Esto no quiere decir que pretenda renunciar a todo lo que lleva asociado la herencia de su madre, que fue una corona, pero también una serie de propiedades inmobiliarias que ha sumado a su imperio, valorado en unos 20.000 millones.

Como muestra de amor, Carlos hace poco compraba The Old Mill por 3,5 millones de euros, esta es la propiedad que se encuentra más cercana a Ray Mill House, la preferida de la reina Camila. El monarca la compró para evitar que lo hiciera otro que pudiera perturbar la paz del lugar que su esposa ha escogido como refugio, aunque no es el único.