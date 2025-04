Steisy y su chico, Pablo Pisa, viajaron recientemente a Kenia. Lo que en un principio comenzó como la mejor de las aventuras, poco tiempo después se convirtió en una pesadilla. Así lo explica para 'Socialité' el propio Pablo: "Allí no paras y no miras las redes, pero en un momento tranquilo que tuve en la habitación me metí en redes y me empezaron a llegar mensajes de mis seguidores diciéndome que había un hilo en X en el que había mensajes míos muy feos".