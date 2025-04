" Tengo que cantar en el espacio ", aseguró Katy Perry a sus seguidores de las redes sociales antes de viajar al espacio. Dicho y hecho. Este lunes 14 de abril, la popular artista ha cumplido su sueño al despegar en la nave Blue Origin New Shepard de Jeff Bezos junto a la prometida del magnate, Lauren Sánchez, y otras cuatro mujeres.

La estrella del pop ha escogido la canción 'What a Wonderful World' de Louis Armstrong para interpretarla en el espacio. "He versionado esa canción en el pasado, y no tenía idea de que un día estaría cantando esa canción en el espacio", ha aseverado.