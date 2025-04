La actriz británica Jean Marsh ha fallecido a los 90 años en su casa de Londres, según ha informado 'The New York Times', que recuerda que la intérprete ganó un Premio Emmy por la serie 'Arriba y abajo' . El citado medio asegura que su fallecimiento se relaciona con complicaciones derivadas de la demencia que padecía, según el cineasta y amigo Michael Lindsay-Hogg.

Jean Lyndsay Torren Marsh nació el 1 de julio de 1934 en Londres. A los 7 años empezó a recibir clases de ballet y demostró su talento para la actuación, canto y danza . Debutó en la gran pantalla con 18 años en la película británica 'The Infinite Shoeblack' (1952), basada en el drama teatral de Norman Macowan, y un año después debutó en el cine como la hija de la casera en 'The Limping Man' (1953), un thriller británico de misterio protagonizado por Lloyd Bridges, un veterano de guerra estadounidense.

Ese mismo año, realizó varias apariciones en la televisión estadounidense, desde una producción de 'The Moon and Sixpence', con Laurence Olivier, hasta un episodio de la primera temporada de 'The Twilight Zone', en el que interpretó a una robot creada como compañera de un prisionero (Jack Warden) en un asteroide.