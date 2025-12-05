Agencia EFE 05 DIC 2025 - 13:50h.

La presidenta madrileña pide el "máximo respeto" para los "grandes profesionales" del Hospital de Torrejón

Los empleados del Hospital de Torrejón habrían recibido la orden de reutilizar material sanitario de un solo uso

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este viernes que el Gobierno regional erradicará "con contundencia" cualquier mala práctica que se produzca en la atención sanitaria a los pacientes, tras la polémica por las grabaciones del CEO del Hospital de Torrejón que pedía aumentar listas de espera para mayor rédito económico.

Díaz Ayuso ha afirmado que el Ejecutivo autonómico actuará "con la información necesaria en la mano, sin contemplaciones, con responsabilidad y coherencia", en defensa del sistema sanitario y los madrileños.

En su intervención, la presidenta madrileña ha mencionado el escándalo tras la publicación de la grabación de Pablo Gallard, CEO grupo sanitario Ribera Salud, que gestiona el centro, pidiendo aumentar las listas de espera a costa de realizar menos intervenciones y rechazar pacientes o procesos no rentables, una polémica que el Ministerio de Sanidad investigará para esclarecer si se han cometido irregularidades.

En el acto institucional con motivo del Día de la Constitución, que ha vuelto a escenificar este año el choque entre Díaz Ayuso y el Gobierno con la celebración de un acto paralelo por parte de Delegación del Gobierno, ha afirmado que el Hospital de Torrejón tiene "unos grandes profesionales", a quienes ha pedido "la máxima confianza".