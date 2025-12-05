Los dos detenidos actuaron con extrema crueldad mientras grababan todo burlándose de él en una plaza de la localidad sevillana

Dos menores se graban mientras humillan a un hombre sin hogar quemándole el pelo en un pueblo de Sevilla: "Es una prueba de fuego"

SevillaFrancisco Toscano, subdelegado del Gobierno en Sevilla, ha confirmado la detención del segundo menor implicado en la terrible humillación a una persona sin hogar a la que, de forma extremadamente cruel, grabaron mientras quemaban su pelo en Benacazón, Sevilla.

De este modo, según ha indicado, son ya dos los menores de edad detenidos por esta macabra acción, por la que además se investiga si pudo participar también un adulto.

Investigan si hubo algún mayor de edad implicado en la humillación al indigente de Benacazón

Según ha explicado Francisco Toscano en declaraciones a los medios de comunicación, los dos menores están siendo investigados por dos tipos de delitos distintos. El primero se trata de un posible delito de odio vinculado a una situación de aporofobia, es decir, rechazo hacia las personas en situación de pobreza. El segundo se refiere a la posible difusión de imágenes relacionadas con los hechos.

Al respecto de la investigación, por su parte, el subdelegado del Gobierno en Sevilla ha explicado que se está valorando también la posible implicación de alguna persona mayor de edad, aunque esta última información aún no ha sido confirmada.

Tras las pesquisas realizadas, los dos detenidos hasta el momento han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores, que deberá decidir las medidas a adoptar.

Los menores le quemaron el pelo mientras le humillaban y grababan todo

Los menores grabaron todo mientras se jactaban del hombre sin hogar que tenían delante en una plaza de la localidad sevillana de Benacazón. Allí, de forma completamente despiadada, uno de ellos, el que sostenía el teléfono grabando lo que estaban haciendo, comenzó a imitar a un agente de policía dando instrucciones y órdenes al otro menor, quien con la misma crueldad procedía a ejecutar cada acción: "Central, hay que quemar ya", decía el primero, mientras el segundo lo secundaba materializando su imperativo. Sin dudarlo, prendieron fuego al pelo del hombre, del que también se burlaron.

Solo en una ocasión le preguntaron: "¿Está bien, señor?". Pero el menor que grababa no hizo sino ahondar en la humillación, el desprecio y la crueldad más manifiesta: "Es una prueba de fuego, hay que quemar más", señaló.

"Con el poco pelo que tengo, encima me lo queman", dijo la víctima en un momento de la agresión. Durante unos cuatro minutos absolutamente indignantes, uno de los menores le quema varias partes del pelo hasta que el hombre pide “por favor” que le dejen de molestar.

Tras lo ocurrido, y al tener conocimiento de ello, la Guardia Civil puso en marcha una investigación sobre el caso con el objetivo de identificar tanto a los responsables como a la víctima, tratando de analizar también el momento en que se contextualizan los hechos. Ahora, los dos menores ya han sido detenidos.

Según fuentes del Ayuntamiento, el agredido es una persona que procede de una localidad distinta a la sevillana, explicando que pasa de vez en cuando algunos días en las calles del pueblo, donde pernocta sin que nunca haya dado problemas a la vecindad.