Septiembre del 2014 fue el momento en el que comenzó la edición de 'Gran Hermano' en la que Paula González deslumbró a la audiencia y se convirtió en la ganadora de 'GH 15' . La catalana obtuvo una gran popularidad; no obstante, no ha vuelto a ser protagonista de ningún proyecto televisivo . Desde entonces se ha dedicado a otros menesteres.

La catalana no solo llamó la atención por su personalidad en la casa de Guadalix de la Sierra, sino que también fue una de las protagonistas de una curiosa historia de amor con Omar.

Desde que saliera de la casa la joven se ha mantenido al margen de la televisión y no ha vuelto a protagonizar ni participar en ningún reality ni programa. La catalana volvió a su vida en el anonimato, pero aprovechó la fama que le dio el programa para hacerse creadora de contenido. Paula cuenta en su s perfiles de redes sociales, donde es muy activa con más de 400 mil seguidores.

Con la maleta acuestas es una persona muy viajera que no ha tenido problema en vivir en varios países. Recientemente ha pasado una larga temporada en Costa Rica. “Nací en Barcelona. Crecí en Hawái. Mi sangre es argentina y aunque jamás tuve el acento, agarré varias costumbres y palabras. Hace tres meses me vine a vivir a Costa Rica. Aquí he sido increíblemente feliz. En 10 días termina mi experiencia en este hermoso lugar. Gracias vida por tanto mundo”, aseguraba la joven en marzo del 2023.