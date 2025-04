Pero si hay algo por lo que ha destacado es por su atractivo físico. Su presencia en redes sociales ha generado un sinfín de reacciones de usuarios que admiran su apariencia y estilo. "Él es impresionante", "¿Esos abdominales?", "¿Cómo se supone que me voy a concentrar en la vida real cuando estás aquí existiendo él?", "Dios mío", se observa en los comentarios de sus publicaciones en Instagram, donde acumula más de 710.000 seguidores. En TikTok roza el millón de 'followers'.

Asimismo, es padre de un niño, tal y como desveló el año pasado al mismo medio alemán. " Siempre mantuve en secreto que tenía un hijo porque era lo único que quería experimentar y aprender por mí mismo y no compartirlo con el público", confesó ante el lanzamiento de su canción 'Cacio e Pepe'.

Tal y como explicó, tuvo muy malas experiencias al hacer públicas las relaciones con sus novias anteriores. "Pero ahora he decidido decirlo públicamente para poder experimentar la alegría final de la paternidad y no tener que estar pendiente constantemente de que alguien me vea cuando salgo con el pequeño", sostuvo.