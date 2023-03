Lara Sajen raja sobre Alejandro Nieto y Ana Luque le para los pies: "Me vas a perdonar pero es un machista"

Lara recalcaba que, en su opinión, lo peor de Tania en su paso por 'La Isla de las tentaciones' fue su conexión con Alejandro pese a no estar de acuerdo con sus comportamientos. Lara no entiende que Tania aceptase el comportamiento celoso de su chico y tampoco comprende que tras romper decidiera darle una segunda oportunidad: "Media España deseaba que Tania no volviese con semejante personaje".