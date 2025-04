Marta López desvela qué opinan sus hijos de su boda con Alejandro Huerta, 16 años menor que ella

"Estoy como loca, estoy trastornada. No tengo tiempo para nada, de verdad. Entre tres niños, la tele y todo lo demás me va a pillar el toro... No duermo por las noches, pero al final, aunque siempre voy agobiada todo, llego. Tengo los dos vestidos, los trajes de los niños, a 400 invitados y al novio, que es lo más importante. ¡Va a ser un fiestón!", ha comentado la colaboradora de 'TardeAR', que ha revelado que se casará "a finales de junio".