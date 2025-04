Sin embargo, la colaboradora no entendía dónde estaba el problema: "Yo no he faltado el respeto a nadie, tengo 25 años, me pongo lo que me da la gana". Es más, cree que su look era "normal" y que el problema es que está diferente a como la solemos ver: "No estáis acostumbrados a verme arreglada (...) Cuando me pongo un vestido, impresiona más. Es de manga larga, largo, no va con trasparencias, es un vestido de encaje pegado, tampoco se me ve escote ¿Qué es lo malo? Nada, voy como me da la gana".