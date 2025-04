Este Lunes Santo es el turno de otro de los pasos favoritos de Teresa Campos, Nuestro Padre Jesús Cautivo , al que Alejandra también podría ir a ver para, en cierto modo, rendir un pequeño homenaje a su abuela fallecida. Este Cristo junto a la mencionada Virgen, fueron dos de las grandes devociones de María Teresa Campos, que no solía perderse nunca ni a estos ni al Rico, a la Esperanza o al Cristo de Mena.

Esta no es una Semana Santa cualquiera para Alejandra Rubio, pues se trata de la primera que vive desde que se convirtiera en madre . Su hijo, Carlo Costanzia Rubio , nació el pasado mes de diciembre; acaba de cumplir sus primeros cuatro meses de vida y aún es muy pequeño para ser consciente de la emoción con la que viven en casa la Pasión malagueño.

No obstante, como está haciendo Anabel Pantoja entre Córdoba y Sevilla, vivir estos días y empezar a transmitir las tradiciones y costumbres familiares a su hijo es algo que no podría no querer dejar pasar. Su novio, Carlo Costanzia, también podría haberles acompañado en este viaje a Málaga.