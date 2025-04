Marta López se ha sometido a un cambio de look radical , consiguiendo la melena con la que soñaba para su boda. Este verano, la colaboradora de televisión, exconcursante de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' se dará el 'sí, quiero' con su novio, Alejandro Huerto , 35 años menor que ella.

La también influencer solo piensa en su enlace y ya está ultimando todos los detalles de cara a la gran celebración. "Estoy como loca. No duermo por las noches. Aunque voy agobiada con todo, llego. Tengo los dos vestidos , los trajes de los niños, a 400 invitados y al novio, que es lo más importante. Va a ser un fiestón", contaba hace escasa horas frente a los micrófonos de los medios.

En esta ocasión, para continuar con los preparativos, ha tocado sesión de belleza . Marta López se ha sometido a un radical cambio de look con el que ha quedado encantadísima. " ¡Nuevo look para un momento único! ", celebra a través de su perfil oficial de Instagram, donde ha enseñado en qué ha consistido el proceso. Y es que la televisiva, que se dio a conocer en la segunda edición de 'Gran Hermano', "ha redimensionado su melena con extensiones adhesivas 3D" en tamaño XL .

Además, la exconcursante de 'Supervivientes' ha optado por colocarse las extensiones en tonos más claros, casi rubios, obtenido un efecto mayor en lo que al volumen y la densidad del cabello se refiere. "He conseguido el largo, el volumen y la luz que soñaba para mi boda. Y todo sin dañar mi pelo, evitando decoloraciones innecesarias", explica la colaboradora de diversos programas de Telecinco, que no podría estar más ilusionada con el resultado de su cambio de look.