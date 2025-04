Ignacio Jordà, conocido como Nacho Vidal, ha sido operado de urgencia y se encuentra ingresado en Barcelona

El exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido un vídeo en Instagram para revelar qué le pasa

El exactor porno ha explicado que se encuentra en observación, que sigue "medicado" y que no va a responder a más mensajes sobre su estado

El exactor porno Ignacio Jordà, conocido como Nacho Vidal, se encuentra hospitalizado en Barcelona y ha tenido que ser operado de urgencia. Así lo ha contado él mismo en un vídeo que ha compartido en Instagram para tranquilizar a sus seguidores, explicarles qué le ocurre y pedirle a las personas de su entorno menos cercano que no le envíen más mensajes porque no tiene ánimo para ir respondiendo a todos.

"Familia, amigos: este vídeo lo hago para que no me preguntéis más qué me pasa o qué me ha pasado o qué me está pasando. Agradezco a todos, de verdad, que me mandéis mensajes y que me preguntéis, pero es que lo único que quiero es estar acostado, dormido y no pensar en esto, y dejar que pase lo antes posible", comienza diciendo el exconcursante de 'Supervivientes' en su vídeo, en el que se sincera por completo con sus seguidores y con las personas de su entorno que están intentando contactar con él y no entendían qué le pasa.

"Todo comenzó con lo que parecía un uñero y parece ser que se empezó a infectar, vine al hospital, me lo miraron y me dijeron que no era nada; pero al cabo de dos días el dedo se me puso que parecía que tenía vida propia", continuaba diciendo el catalán, que recordaba que, al ver su dedo tan hincado, decidió acudir a un hospital de su confianza en Barcelona, donde al llegar le metieron a quirófano inmediatamente: "Automáticamente me cogieron, me metieron a quirófano, me durmieron entero y me operaron".

El problema llegó cuando "la infección entró en sangre" y el equipo médico temió que pudiera haber una infección de algún órgano vital: "Estoy en observación, estoy medicado y estoy en un hospital en el que me cuidan muy bien, estoy bien; la gente que me quiere me viene a visitar, están un rato conmigo y se van; los que os preocupáis por mí, os lo agradezco, pero a partir de ahora no voy a contestar a ningún mensaje más porque es repetitivo todo".