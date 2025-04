La exconcursante de 'GH VIP' tendrá que pasar por quirófano tras recibir una "noticia de salud bastante grave"

La bailarina y modelo 'curvy' explica que han habido "errores médicos que lo han complicado todo"

La exnovia de Zeus Montiel celebra que está viva a pesar de su complicado diagnóstico médico

Susana Bianca ha emitido un comunicado para dar la última hora sobre su estado de salud. La que fuera concursante de 'GH VIP' ha recibido un complicado diagnóstico médico por el que tendrá que pasar por quirófano en los próximos días. La exnovia de Zeus Montiel ha reconocido que es algo "bastante grave", que le preocupa, pero que confía en que todo salga bien. Sobre todo, celebra que "está viva".

La influencer y modelo curvy explica que ahora "lo entiende todo". En esta carta abierta a sus seguidores habla de cómo su cuerpo le estaba "gritando", de cómo en este tiempo han habido "errores médicos", pero que ella también asume su "parte de culpa" al haberlo estado dejando pasar. Tras varias pruebas médicas, el cirujano ha sido muy claro y directo con su enfermedad, algo que ella ha agradecido.

Pese a que no ha querido entrar en detalles específicos de lo que le ocurre, Susana Bianca sí ha expresado que es algo "bastante grave", pero promete a sus seguidores que "volverá" después de su paso por quirófano, que se recuperará y que seguirán viéndola "luchando cada día" por redes sociales.

"Siento la necesidad de ser honesta y contarles lo que estoy viviendo. Estoy atravesando un momento muy difícil, de esos que te sacuden y que llegan sin avisar. He recibido una noticia sobre mi salud que no esperaba. Me dejó en shock. Aun estoy intentando asimilar lo que me dijo el cirujano. Fue claro y eso lo agradezco, pero también me preocupó muchísimo", expresa la que fuera amiga íntima de Jessica Bueno durante su paso por 'GH VIP'.

La también bailarina reconoce que recibir así esta noticia de salud le hizo "abrir los ojos" porque la salud es algo que siempre había dado por sentado. "Hasta que el cuerpo te grita. Yo siempre he sido de aguantar, de dejar todo para después, y de que hasta que no me esté muriendo, no voy al médico. Esta vez aprendí la lección. Asumo mi parte de culpa, sí, pero también han habido errores médicos que lo han complicado todo”, cuenta la modelo.

"No quiero entrar en detalles y quizá nunca lo haga. Es algo muy desagradable y, para qué mentirles, bastante grave. Pero lo positivo es que por fin sé lo qué es. Y ahora todo tiene sentido: tantos meses de malestar, cansancio, hinchazón, cambios físicos, enfermedades seguidas... Pero bueno, soy fuerte y estoy viva. Me operarán muy pronto y sé que todo saldrá bien. Porque sí, hay Susana para rato", señala la exnovia de Zeus Montiel.

