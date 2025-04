Austin Agustín Santos, conocido artísticamente como Arcángel, ha publicado un preocupante post en sus redes sociales. Con un carrusel de fotografías en las que se aprecia la enorme cicatriz que tiene en el pecho, ha anunciado que ha sido operado con éxito del corazón , un órgano que tiene "enfermo y malherido": "Estoy pasando y a la vez superando la prueba mas grande que Dios y la vida me han puesto, tengo un corazón enfermo y malherido que, a pesar de todo, se rehúsa a dejar de latir. Nuevamente, el Señor me ha dado otra oportunidad" , ha dicho, describiendo su patología como algo que le viene ocurriendo desde hace tiempo.

"Esto duele, molesta, pica y arde, pero no existe dolor físico que supere la tristeza que mi alma cargara por el resto de mi vida . Así que con todo el amor, temor y respeto que le tengo a mi Dios, quiero decirle que estoy listo y más que preparado para el próximo reto que él decida ponerme. Al final, será lo que él quiera porque aquí en la Tierra y en todo el universo se hace lo que a él le de la gana. Amén", ha añadido en su publicación, mostrando también su ferviente creencia religiosa.

A pesar de haber pasado por una operación tan compleja - por la que ya ha recibido el alta hospitalaria - Arcángel se ha mostrado fuerte, optimista y con muchas ganas de continuar trabajando en lo que más le gusta: "A mis fanáticos de Guatemala, no se asusten. Mi cardiólogo y el cirujano me dieron permiso para estar presente este próximo 19 de abril en su país y cantar junto a ustedes. Luego estaré en mi isla del encanto, Puerto Rico, en La Perla, un lugar muy especial para mí, celebrando con todo el mundo que sigo vivo y más fuerte que nunca", ha aclarado en su post, por lo que, a pesar de haber pasado por quirófano, no va a cancelar los conciertos que tenía previstos.