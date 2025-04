Teresa Rabal se sienta en el plató de 'Fiesta' para conceder una de sus entrevistas más esperadas

La actriz y cantante revela cómo se encuentra tras haber superado un cáncer y habla de sus proyectos futuros

Teresa Rabal recibe una réplica de las placas retiradas por el Gobierno del PP y Vox con los nombres de sus padres

Generaciones de niños han crecido con ella y sus canciones, es una de las artistas más admiradas y queridas, y aunque ha preferido mantener su vida privada alejada de los medios, ahora, Teresa Rabal se sienta en el plató de 'Fiesta' para contar cómo se encuentra después de haber superado un cáncer.

Teresa Rabal le cuenta a Emma García que está muy feliz después de que le hayan dado el alta: ''No solo estoy feliz porque me hayan dado el alta, de un cáncer que te den el alta es la alegría más grande que te pueden dar. 10 años medicándome, primero fue la operación, luego la quimio...''.

Y manda un mensaje a las personas que estén pasando por lo mismo que ha pasado ella: ''Hay que tomarlo con firmeza, no hay que dramatizar, hay que seguir en lo que puedas con tu vida. Si empiezas a deprimirte es mucho peor, yo no me lo pude permitir porque Eduardo estaba muy enfermo, mi madre muy mayor. Yo llegaba al hospital a hacerme la quimio, y el oncólogo me decía 'siempre vienes riendo', yo no me permitía estar mal, quería curarme y al final se logra''.

Belén Rodríguez, emocionada, ha irrumpido en la entrevista: ''Leyendo tu historia he visto lo de los 10 años, yo tengo que estar 10 años con pruebas, entonces, yo llegar el día que digas 'ya me he curado, ya puedo decir que no tengo cáncer...', enhorabuena de corazón''.

Y Teresa ha continuado contando su experiencia: ''No se puede expresar, dejar las pastillas, yo las devolví en la farmacia con un orgullo...Estoy muy contenta. Me queda una comida pendiente con mis hijos porque no hemos coincidido para celebrarlo, pero estoy muy contenta''.

Teresa Rabal revela sus futuros proyectos y cómo se encuentra