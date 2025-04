"Yo pienso que mi abuelo no debió fiarse de esa señora, es algo que él hizo mal y de lo que se arrepintió. No puedo decir que esa señora manipuló a mi abuelo pero sí que lo condicionó, ella sabía que se estaba metiendo en una familia y no hizo nada para frenarlo (...) Mi abuelo nunca estuvo enamorado de esa mujer, a lo mejor en ese momento él pensaba que sí, pero lo que yo he hablado con él lo que me cuadra más es que fue un capricho, se podría decir así. Para mi abuelo Isabel Pantoja era una persona materialista, cuando ya no pudo sacar nada de él se quitó de en medio".