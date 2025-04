Desde que salieron a la luz las imágenes de Andrea junto al jugador, no han parado de surgir especulaciones sobre una posible relación oficial entre ellos. Después de reaccionar a la imágenes de Joel con una nueva chica , Andrea ha querido ser clara al respecto y habla de cómo le ha sentado la pérdida de privacidad . “Yo vendí mi relación y mi privacidad cuando fui a ‘La isla de las tentaciones’, pero ahora estoy haciendo mi vida tranquilamente”, asegura. La influencer insiste en que en este momento lo único que desea es disfrutar de su intimidad. “Ya no tengo privacidad para poder quedar con un chico a cenar”, asegura molesta.

Tras este revuelo, Joel Benedicto, su ex pareja, decidió hacer un vídeo en el que asegura que ya conocía la relación de Andrea con el futbolista y que ella siempre le había dicho que jamás estaría con un jugador . Ante estas palabras, Andrea no ha dudado en responder. “No quería que saliese para no hacer daño a Joel” , explica la influencer. Andrea considera injusto que se le esté señalando por quedar con alguien ahora que está soltera. “No creo que haga nada malo por quedar con un chico, estoy en todo mi derecho”, asegura.

La creadora de contenido también ha querido dejar claro que su proceso de ruptura con Joel ya quedó atrás. “Yo hice mi luto en la relación con Joel”, confiesa. Además, entiende que la situación pueda generar incomodidad, pero no comprende la reacción pública de su ex pareja. “Te puede dar celos porque no has superado la relación, pero hacer un vídeo hablando así de mí…”, dice visiblemente molesta. ¡Todas sus declaraciones dándole play al video!