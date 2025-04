El exconcursante de 'La isla de las tentaciones' rompe su silencio sobre la relación de Andrea Arpal con Riqui Puig

Joel Benedicto confiesa si ha hablado con su exnovia de su supuesto romance con el exjugador del Barça

La influencer reacciona a las imágenes de Joel Benedicto con una nueva chica

Joel Benedicto regresa a mtmad muy enfadado, tras la última información que ha salido a la luz sobre la fuera su pareja por más de tres años. Después de haberse declarado públicamente a su exnovia, el exconcursante de 'La isla de las tentaciones' cambia de forma radical y estalla contra Andrea Arpal. El influencer habla claro sobre la relación de la enfermera con el futbolista Riqui Puig y confiesa sus dudas sobre una posible infidelidad por parte de su ex con el deportista.

En un principio, Joel Benedicto tomó la decisión de no opinar sobre esta relación, pero ahora el de Barcelona está tan decepcionado con su expareja, que no ha dudado en romper su silencio. "He tapado todo esto porque yo sí la quiero y lo quería ocultar por la imagen de ella", confiesa el creador de contenido. Sin pelos en la lengua, el ex de Andrea Arpal carga contra ella y le manda un mensaje, tras las últimas declaraciones de la enfermera en su canal de mtmad.

El exconcursante de 'La isla de las tentaciones' está al límite y no puede evitar echar en cara a Andrea Arpal que esté conociendo al exjugador del Barça. "Ella siempre me ha dicho que nunca estaría con un futbolista", exclama el catalán, el cual considera que su exnovia volverá a buscarlo cuando se termine su relación con Riqui Puig. "Espero que no te arrepientas, porque te va a pegar la patada", señala Joel de forma tajante. ¡No te pierdas sus duras declaraciones!

Joel desvela si ha hablado con Andrea de su relación con el futbolista

Por otro lado, Joel Benedicto desvela cuál fue su reacción al enterarse de que Andrea Arpal está conociendo supuestamente al jugador de 'Los Angeles Galaxy'. "Aparecí en nuestra casa", comienza explicando el exconcursante de 'La isla de las tentaciones', el cual confiesa si ha logrado hablar con la catalana sobre esta inesperada información durante estos días, tras presentarse en su piso. ¿Le habrá podido dar algún tipo de explicación? ¡Dale al play y descúbrelo!