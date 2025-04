Totalmente enamorado de ella, el hasta ahora pontífice, Jorge Bergoglio , se declaró con una bonita carta de amor en la que le pedía matrimonio. Una propuesta que la joven tuvo que denegar porque los padres de ella no aprobaron un matrimonio tan temprano.

Por ello, después de haber roto la relación, el papa Francisco ingresó en el seminario, comenzando su trayectoria para ser sacerdote. En la carta en la que se declaró a la que fue su novia, fue claro con su decisión: “Si no me caso con vos, me hago cura”. Y así fue, como sus caminos se separaron, ella continuó viviendo en Argentina, donde sigue haciendo su vida desde entonces.