A partir de Francisco, fallecido este lunes de Pascua a los 88 años , los funerales de los papas serán como los de “un pastor y no de un poderoso hombre de este mundo” . Conseguir esto implica hacer ciertos cambios en las tradiciones que se han seguido hasta el momento, cumplir sus deseos requiere “simplificar y adaptar algunos ritos” , tal y como quedó regulado en abril de 2024 y publicado en el Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, un libro que pasa a sustituir al anterior, que fue el empleado en funerales anteriores, como el del papa Juan Pablo II.

El papa Francisco se encargó de modificar algunos de los ritos que durante mucho tiempo han seguido a la muerte de un papa. Entre las novedades que aprobó destacan la constatación de la muerte en la capilla y no en la habitación , como se venía haciendo hasta el momento, y la deposición inmediata dentro del ataúd.

No obstante, a pesar de los muchos cambios que se establecieron en esta actualización, hecha pensando en el momento en el que fuera necesario, la mayor de las novedades es la que pone fin a una regla centenaria con la que él no quería seguir. Francisco quería ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma y no en la basílica vaticana, por lo que será el primer papa enterrado fuera del Vaticano en más de un siglo.