Al igual que Aitana , el cantante Antonio Orozco acaba de estrenar un documental que comienza con un punto de inflexión en su vida. El momento en el que, después de siete años de trabajo sin descanso, su cuerpo y su mente entraron en una estado de "colapso". "Hubo un día en mi casa en el que, literalmente, pensaba que me iba a morir. Lo veía todo distorsionado y para mí, era imposible dormir si no me tomaba alguna pastilla", confiesa el propio artista nada más arrancar la producción, como una forma de resumir el estado físico y mental al que había llegado tras una vida llena de traumas personales y una agenda laboral vertiginosa.

"Todo se había acumulado dentro de mí y teníamos que saber qué me pasaba. Me sentía muy débil y estaba agotado a todos los niveles", continúa explicando Orozco en su documental, en el que también confiesa como la comida y, sobre todo, los "alimentos con azúcar", se habían convertido en un refugio contra la ansiedad . Es precisamente, su notable pérdida de peso la que más ha llamado la atención tras el estreno de la cinta y, sobre ello, es sobre lo primero que se ha pronunciado en sus redes sociales:

"Pesaba 127 kilos y un médico me dijo algo que nunca olvidaré. Me miró y me dijo: "Con la edad que tienes, el peso que tienes y cómo te encuentras, pueden pasarte cinco cosas y ninguna de ellas te va a gustar. Me subí a la montaña, empecé a entrenar, a sanar la mente y a dedicarme tiempo. Y de todo ese viaje, nacieron las canciones de mi próximo disco, que sale el próximo 25 de abril"", ha dicho en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram tras la repercusión mediática de su cambio físico.