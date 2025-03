De sus hijos a sus parejas: Antonio Orozco más allá de la música

El cantante Antonio Orozco siempre ha sido muy celoso de su intimidad y aunque intenta mantener a su familia y seres queridos alejado de los medios lo cierto es que no siempre lo ha conseguido. El catalán es una persona muy familiar que tienen claro que su madre, su chica y sus hijos son lo primero. La música le ayudo a superar la muerte de su padre con tan solo 21 años , le tocó entonces ser la figura masculina de sus dos hermanos.

El participante de 'Universo Calleja' tiene una excelente relación con su madre, que además de influencer, es una de las mujeres más importantes de su vida. Poco se sabe de la mujer que ocupa hoy en día su corazón y con la que tiene a Antonella, la niña de sus ojos . En el plano sentimental, Antonio Orozco, también ha sufrido mucho, en 2017, fallecía Susana Prat, una de sus primeras parejas y madre de su hijo Jan, a pesar de que ya no estaban juntos tenían una excelente relación. En 2011 también perdió a otra de sus exparejas, Marina Parrilla.

El cantante Antonio Orozco, es una persona muy familiar, su madre y su hermanos son y serán unas personas clave en la vida y la música del compositor. La muerte de su padre cuando él tenía tan solo 21 años marcó un antes y en después en su vida. Su padre trabajaba como encargado de mantenimiento junto a su madre y falleció tras un accidente laboral. “Aquella tarde era la noche de San Juan. Mi padre tenía que bajar por la cuesta, parece que algo le asustó y perdió el control. Un golpe en la cabeza acabó con su vida en el acto. No hay verbena de San Juan que no me acuerde, ni tampoco día”, aseguraba el cantante a Carlos del Amor en el programa 'La Matemática del Espejo'.