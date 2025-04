La presentadora de ‘En todas las salsas’, Between My Clothes, ha compartido una sorprendente información que le ha llegado de primera mano. Aitana estaría utilizando a Plex para encubrir su verdadera relación. “Sigue con Miguel Bernardeau”, asegura Vai. Al parecer los han visto juntos y muy acaramelados. “Están juntos y revueltos”, confirma la creadora de contenido. No es la primera vez que se habla sobre una reconciliación entre la expareja y supuestamente ahora están más juntos que nunca.