'En todas las salsas' llega a todos los puntos del mundo y tiene su ojo puesto en el evento de la temporada. La despedida de Susana Molina ha creado gran expectación en las redes sociales, sobre todo por una de las grandes ausencias. En el programa se desvela el motivo real por el que Anabel Pantoja no ha ido al viaje de despedida de soltera de su gran amiga , al que han acudido muchas compañeras de profesión.

El colaborador de 'En todas las salsas' se ha puesto en contacto con la exconcursante de 'Supervivientes', la cual ha revelado el motivo por el que no está en Miami celebrando la despedida de soltera de Susana Bicho. "Le he preguntado qué ha pasado", explica Asier Montaño, el cual no ha dudado en revelar todo lo que la sobrina de la tonadillera le ha dicho durante su conversación. ¡Dale al play y descúbrelo!