Siendo la primera ocasión en la que se separa de su hija Alma y de manera exprés, la sobrina de Isabel Pantoja ha viajado a Madrid para hacer un trámite que llevaba un tiempo parado . Anabel Pantoja ha dado el paso definitivo para cerrar su etapa en la capital y ha recogido todos los enseres que había en el piso que tenía alquilado y que ahora serán trasladados a su casa en Arguineguin (Canarias) y también entre la casa de su madre Merchi, en Sevilla. Una gestión en la que no ha estado sola. La i nfluencer de 38 años ha estado acompañada por su incondicional Susana Molina y otros amigos íntimos.

La murciana ha sido un apoyo incondicional para Anabel en muchos momentos y lo mismo ha hecho esta cuando Susana Molina la ha necesitado. Tanto es así que la la ganadora de 'Gran Hermano' la acogió en su casa cuando la sobrina de Isabel Pantoja rompió su matrimonio con Omar Sánchez o no dudó ni por un momento en estar junto a su amiga en su peor momento: el ingreso hospitalario de su hija Alma .

"La distancia no es un problema para nosotros. Hace años firmamos un contrato donde nos juramos cuidarnos y no soltarnos de la mano. Ellos lo han cumplido (y espero que yo también). No puedo estar más agradecida de tenerlos en mi vida", ha concluido Anabel de esta reunión en Madrid con su círculo más cercano.