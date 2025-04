Ajla Peleteiro ( de soltera Etemovic ) está hoy de celebración. La modelo celebra su primer cumpleaños como mujer casada y como madre junto a Jota Peleteiro . Un cumpleaños marcado por la ausencia de su marido del que se separó hace unos días por razones que ahora mismo explicaremos. El exmarido de Jessica Bueno no ha olvidado qué día es hoy y, a través de las redes, ha mandado un mensaje a la madre de su tercer hijo biológico.

Aunque en estos momentos la pareja se encuentra en distintos puntos del globo —ella está en Serbia, pasando tiempo con su familia, y Jota, probablemente, en Arabia Saudí por compromisos profesionales —, su vínculo sigue intacto. La distancia física no ha impedido que ambos se mantengan unidos, compartiendo su día a día como pareja y como padres a través de las redes y las nuevas tecnologías.

Se desconoce si en las últimas horas Jota podría haberse desplazado hasta Serbia para reencontrarse con su mujer y sus hijos por su cumpleaños. Por ahora, nada apunta a ello. Sea como fuere, la distancia física no ha sido impedimento para que Jota felicite a su esposa en un día tan significativo, en el que Ajla disfruta del cariño de sus seres queridos en su tierra natal.

El de A Pobra do Caramiñal suele ser siempre mucho más reservado que su mujer, que desde que se marchase a la península balcánica hace unos días, no ha dejado de compartir contenido en sus redes. Pese a ello, su amor hacia su segunda esposa no ha pasado desapercibido para quienes siguen de cerca la historia de esta familia.