Jota Peleteiro rompe su silencio y habla por primera vez tras su ruptura con Jessica Bueno. El empresario está dispuesto a contestar a los ataques de su exmujer y se sienta en '¡De viernes!' para conceder una entrevista que lo cambiará todo. En estos momentos complicados, Ajla Peleteiro , su mujer y madre de su hijo Mansour Malik , se ha convertido en su gran apoyo y no ha dudado en volar con él a Madrid para estar a su lado.

En la capital también se encuentra la exsuegra de Jessica Bueno, con la que Ajla no ha dudado en posar tras despertarse en la capital.

Precisamente hace unos días, la modelo de origen neerlandés y raíces serbias compartía a través de sus redes sociales un más que llamativo y significativo mensaje que son prueba de lo tranquilos que se encuentran tras las acusaciones de Jessica Bueno, con la que el de A Pobra do Caramiñal se verá las caras ante el juez "muy pronto".

"Juntos somos imparables" , No importa lo que la vida nos depare, lo enfrentamos de la mano . Cada desafío se vuelve más fácil y cada victoria se siente más dulce cuando estamos juntos", escribía a través de sus stories de Instagram la creadora de contenido digital mientras mostraba su incondicional apoyo a su marido, con el que contrajo matrimonio en Arabia Saudí el pasado mes de junio. " Juntos somos más fuertes , siempre. Te quiero, Jota", agregaba.

Estas palabras de apoyo son cuando menos significativas y ahora, apenas unos días después de su publicación, cobran un sentido todavía más especial ahora que se sabe que José Ignacio Peleteiro Ramallo va a plantar cara públicamente a la madre de sus hijos, quien desde hace meses le acusa de no responsabilizarse económicamente de los pequeños Jota y Alejandro.

"Es un hombre con tanto misterio y todo lo ha hecho tan mal…", ha dicho su exmujer, colaboradora de la sección de 'Supervivientes' en '¡De Viernes!', que desconoce los motivos que habrían llevado a su ex a hablar por primera vez en televisión de su conflicto: "No se si lo hace por dinero, querrá limpiar su imagen. No tengo ningún miedo".