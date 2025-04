"Me puse a buscar por qué puede ser que sangres y te puedes imaginar todo lo que me salió, eso fue lo peor que hice, creo que me puse aún peor. Estaba deseando que me hicieran la eco para que me dijeran que estaba todo bien y efectivamente así ha sido: el manchado es porque tengo una pequeña irritación en el cuello del útero y me han dicho que no hay ningún tipo de problema, que eso es normal", ha explicado la amiga de Laura Casabela.