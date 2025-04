" He vuelto a comer pan de masa madre, queso… lo he dicho. I ncluso un poco de pasta ", confesó la actriz de 52 años, quien durante años vivió alimentándose con una dieta una dieta basada en café para desayunar, caldo de huesos para almorzar y tomar solamente verduras para cenar.

"Me metí en una dieta macrobiótica intensa durante un tiempo, ese fue un capítulo interesante en el que me obsesioné con comer de manera muy, muy saludable", dice la actriz sobre la etapa que vivió en conocer su cuerpo y evolucionar en su alimentación. A partir de ahí, Paltrow sentencia en su podcast: "Creo que en aquella época me volví un poco dogmática, estaba tan fascinada por el poder de la alimentación que me pasé de rosca".