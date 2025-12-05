Sara Andrade 05 DIC 2025 - 05:30h.

Pablo, un chico nacido en la zona alta de Barcelona, se encuentra un buen día viviendo en su coche. Por decisión propia decide alejarse de su familia tras ver los oscuros negocios y consecuencias que están teniendo en él. A pesar de estudiar administración de empresas, vive con unas escasas pertenencias y mucha hambre en su viejo Golf. Repudiado y desheredado por los suyos, sumado a unos hábitos cada vez más autodestructivos, aquel joven prometedor acaba apartado de todo y de todos. Una noche se encuentra con una vieja amiga, Sofía, que además resulta ser policía. Al ver que está durmiendo en su coche, le invita a comer en un bar de la zona para charlar. Horas más tarde, cuando vuelve a su coche, éste ha desaparecido. Por vergüenza, Pablo no quiere llamar a Sofía y explicarle lo ocurrido, así que -ahora sí- experimenta cómo es dormir en la calle por primera vez.

A la mañana siguiente, de forma fortuita aparece en su camino Valeria, una capataz que necesita mano de obra para derruir, primero, y construir, posteriormente, una casa. Le ofrece el trabajo -le pagará 80 euros la jornada-. Como no tiene donde dormir, Valeria le ofrece un pequeño cuchitril en la misma casa, y también le hace un pequeño adelanto para que pueda comprarse lo que necesita. Si quiere trabajar con ella como peón de obra le enseñará los secretos del oficio además de ganarse un sueldo. Atraído por la bondad de la capataz, Pablo acepta el empleo. Lo que el joven no imagina es que en cada fase de los trabajos aprenderá algo fundamental para dejar atrás su pasado y construir su nuevo yo.

La historia de Pablo bien podría ser real. Sin embargo, no lo es (o en parte sí). Detrás de 'De albañil a Buda' (IkiBooks, 2025) está Pedro Cortés, su autor, que tras 26 años en el mundo de la construcción decidió cambiar su vida y darle un giro radical. "Hay mucho de mi vida en este libro, sobre todo de mi vida interior. Muchas de las preguntas, reflexiones y aprendizajes que he ido teniendo a lo largo de mi reconstrucción y que han provocado en mí un click están plasmadas entre las conversaciones y vivencias que tienen los personajes. También se proponen preguntas potentes a medida que avanza la historia y que han marcado mi vida, para que el lector encuentre sus propias respuestas", explica a la web de Informativos Telecinco.

De la construcción a la escritura

Pedro tiene una historia similar a la de Pablo, solo que él empezó trabajando como albañil. Quería disponer de dinero para salir, tener un coche y viajar. "Van pasando los años y pasas al siguiente nivel, tener pareja, un piso, un gato y casarte. Todo esto, sin conocerte, ni saber transitar emociones, ni saberte relacionar con tu pareja desde un vínculo sano. Así pasa lo que pasa, llegan en mi caso los 30 y empiezas a hacerte muchas preguntas existenciales. Empiezas a leer libros como 'El Monje que vendió su Ferrari', 'El hombre en busca de sentido' y entre medio ves 'Españoles por el mundo' y la película 'Into the wild'. Te das cuenta que no has elegido tu vida consciente, que te has dejado llevar por lo establecido y decides emprender un camino de búsqueda interior". Después llegaría su divorcio y la compra de Lola, su camper. "Empecé a hacer terapia, trabajar en mi autoconocimiento, a conocer personas alineadas con mi nueva manera de ver la vida y, en consecuencia, empezaron a pasar cosas que cambiaron el rumbo de mi vida".

Pasado un año desde su divorcio, decide viajar con su furgoneta a Ibiza y Cádiz. "Ese verano sentí la verdadera libertad como nunca antes había sentido y nació algo dentro de mí que más tarde comprendí. Pasaron cuatro años más, donde seguía intentando encajar en mi vida tradicional, hasta que escuché a Sergio Fernández en un video de YouTube y me sentí muy identificado. Después de escuchar todo lo que había de él, me apunté a un seminario en Madrid sobre la abundancia y me explotó la cabeza. A partir de ahí empecé a hacer los planos de lo que iba a ser mi nueva casa (vida)". Después se cruzaría en su vida, una Valeria, que en este caso es el escritor y divulgador Francesc Miralles, quien le ayudaría a hacer realidad su sueño: escribir el libro. Paralelamente, Pedro viaja por España para hacer pequeños trabajos de albañilería que le sirven para seguir financiando su vida, viviendo aventuras y conociendo gente nueva.

"Aprendí que ser albañil requiere asumir la responsabilidad depende de ti derribar los muros, limpiar, planificar y construir algo seguro, duradero y confortable para la vida de muchas personas"

"La última experiencia fue el pasado mes de febrero, que inicié un viaje por España para empezar a escribir el libro. Recibí una propuesta de una amiga, que se había comprado un apartamento en Chiclana y no encontraba albañiles para hacerle su reforma. Cambié las coordenadas y me fui para Cádiz. Pasé por allí casi tres meses en los que además de hacerle la reforma a Olga, empecé a escribir los primeros capítulos de 'De albañil a Buda', disfruté de los carnavales y viví unas cuantas aventuras más por allí", expresa.

Ahora con su libro, que está teniendo muy buena acogida, ayuda a otras personas a encontrar su camino vital, porque como explica, la construcción ha sido su escuela de vida. "La propia palabra 'construcción' ya me sugiere algo positivo, un avance, una creación. Aprendí que ser albañil requiere asumir la responsabilidad depende de ti derribar los muros, limpiar, planificar y construir algo seguro, duradero y confortable para la vida de muchas personas. También aprendí que muchas de las cosas que valen la pena en esta vid, requieren un esfuerzo, un proceso si lo quieres hacer bien y que los resultados no son inmediatos. Esto te lo puedes llevar a la propia vida".

La historia de Pablo podría ser la de cualquiera, aunque no hay una cifra exacta, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), un total de 28.552 personas sin hogar fueron usuarias de centros asistenciales de alojamiento y/o restauración en el año 2022, de las cuales 7.277 pernoctaron en espacios públicos o alojamientos de fortuna. La mayor parte de las personas sin hogar son hombres (76,7%). No obstante, cabe destacar que la proporción de mujeres que están en esta situación ha aumentado hasta el 23,3% respecto al 19,7% del año 2012. Aunque la historia de Pablo es una historia con suerte, porque tan solo tiene que pasar una noche en la calle, y al día siguiente encuentra trabajo, hay muchas personas que ya no pueden dar marcha atrás en su vida.

"Pablo tiene la suerte de encontrarse con Valeria y que esta le haga una propuesta, pero su respuesta afirmativa y su predisposición a querer salir de esa situación nacen de él y eso es clave para poder avanzar. Todos conocemos algún caso de personas que, teniendo una situación muy complicada en su vida, han podido reconstruirse a nivel interno y, en consecuencia, tener una mejor vida. Otras en cambio, lo tienen todo a su favor y viven una vida triste o desdichada. Entonces, me surge una pregunta: ¿De quién depende revertir una situación?".