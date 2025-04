Miriam Saavedra ha revelado que ha sido atropellada por una furgoneta en el centro de Madrid , ciudad con la que tiene una fuerte vinculación pero en la que ya no vive porque se asentó hace unos meses en Múnich para vivir junto a su novio , que trabaja allí. En su visita a la capital de España, la exconcursante de 'Supervivientes' ha vivido una tragedia al ser atropellada y se encuentra "en cama" , tal y como ella misma ha explicado en sus stories de Instagram.

"Gracias a Dios tengo vida y voy mejorando poco a poco, tengo cinco fracturas en la pelvis ", ha explicado la peruana, que ha querido después compartir un par de instantáneas que reflejan su situación actual : en una aparece con muletas en el salón y en otra se ve a su novio lavándole con una esponja porque no puede levantarse de la cama, ya que tiene que permanecer en reposo para recuperarse por completo.

La 'princesa inca' ha confesado que el motivo de su profundo agradecimiento por estar vida es que, al pesar 42 kilos, siente que podría haber sufrido daños mayores en el atropello: "Realmente esa furgoneta pudo aplastarme por completo, no quiero imaginar nada peor, simplemente estar centrada en mi recuperación [...] Aunque me haya dejado en cama de momento, estoy viva y no sabéis lo que valoro el poder respirar, oler y sentir".