"Yo lo sé desde hace mucho tiempo, pero le prometí que no le iba a decir nada a nadie y no lo he hecho. Me lo hizo jurar por su ahijado, que ya sabéis todos que ella es la madrina de mi hijo, Leo. Y, cuando me dijo que volvía, me eché a llorar. Yo estoy muy contenta y ella está muy bien y muy ilusionada, aunque también está actuando con cautela. Está muy agradecida por todo el amor que ha recibido por parte del público. Amaia lo va a petar", confirmó la actriz en la gala de los nominados a los Premios Talía.