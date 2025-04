Sofía Suescun visita al cirujano de su rinoplastia y se somete a una nueva intervención estética

A sus 28 años, la joven puede presumir de tener una piel perfecta. No obstante, con el paso de la edad, la piel poco a poco va perdiendo firmeza y propiedades. El colágeno y la elastina siguen presentes de manera natural, por lo que sigue viéndose tersa. Con sus años los primeros signos del envejecimiento ya empiezan a notarse. Aparecen las primeras líneas y arrugas de expresión, la piel puede verse más deshidratada y las manchas, pecas o hiperpigmentaciones a causa del sol también pueden aparecer.

En su particular lucha contra el envejecimiento de la piel, Sofía, que lleva años realizándose diferentes retoques estéticos "para que no se le note la edad" , ha decidido someterse a un rejuvenecimiento no ablativo en cara y cuello.