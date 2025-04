Sin embargo, hay que recordar que esta no es la primera vez que la colaboradora y presentadora sufre un duro revés y que hace tres años tuvo otro que le cambió la vida por completo: cuando tomó la decisión de separarse de su marido , Eduardo Primo Arnau. Una elección que llegó justo después de que su cabeza hiciera clic.

Carmen Alcayde explicó que en Mediafest, concurso de canto que se emitió en Telecinco, fue donde se replanteó su matrimonio: “Me acuerdo cantando la canción ‘Mami’ , que me quedé hasta las tantas de la madrugada y fui tan feliz”, explicó, haciendo alusión a la famosa canción de Ptazeta .

“Sin saberlo, ese fue un clic, porque esa canción me llenó tanto y estaba en casa cantando, gritando y bailando. A mi marido no le gustaba como cantaba, pero a mí me gusta mucho cantar. Estaba cantando hasta las tantas y cuando estaba en el escenario era muy feliz. Era un clic de ‘aquí estás más feliz que en casa”, apuntó.