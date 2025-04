"Me voy con la cabeza alta por haber dado mi opinión en todo momento. Montoya tiene un corazón enorme. Ojalá Anita y él ganen la guerra. Gracias a 'Supervivientes', ha sido duro, pero muy bonito. Lo he dado todo y estoy deseando ver a mis seres queridos", eran las primeras palabras de Carmen Alcayde ya como exconcursante de 'Supervivientes'.

Durante la pasada gala de 'Supervivientes: Tierra de Nadie' , Montoya se salvó de la expulsión durante la ceremonia de salvación. "Por vosotros solo de verdad. Somos cansinos, nos dicen de todo y aquí estamos hasta que ustedes queráis. Gracias de corazón, que me vengan cuarenta de fiebre que mientras esto esté firme... viva la madre que me parió" , subraya el concursante en ese momento, completamente eufórico.

Posteriormente, Anita iba a ser la salvada este jueves. Una Anita que daba las gracias y señalaba estar llena de energía: "Se lo dedico a todas las personas que me han salvado. Sobre todo, a mi familia y amigos y a mi hijo Tiago , que le echo muchísimo de menos. ¡Gracias, os quiero!".

Carmen Alcayde llegaba a esa playa con su saco y dispuesta a todo. "Quiero comunicarte algo. Tú ya no eres concursante, porque los espectadores te han expulsado. Ahora eres un parásito", le informaba Jorge Javier. "No me lo creo Jorge", indicaba la colaboradora, que se mostraba muy emocionada con esta nueva función que tendrá en los próximos días.