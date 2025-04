La actriz no puede ocultar su cara de incredulidad cuando le cuentan cuál es el rumor que circula sobre Terelu Campos: "A todos nos pasa que de vez en cuando te va el texto y para eso están los ensayos, pero yo creo que ella es de los que menos se ha equivocado en eso" .

Es más, Lara Dibildos asegura estar sorprendida con el talento de su amiga: "He flipado en colores, sabía lo divertida que es y el humor que tiene, pero no sabía la verdad que tiene actuando que es alucinante y la memoria privilegia que tiene porque tiene mucho texto y al hacer el ensayo general no ha fallado una".